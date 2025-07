Sotteville | Sartori e Lazzaro secondi serata no per Simonelli

Nel meeting di Sotteville, tappa Silver del Continental Tour, Rebecca Sartori brilla con un primato stagionale sui 400 ostacoli in 55.62, conquistando la seconda posizione. Anche Giovanni Lazzaro si distingue, mentre Lorenzo Simonelli fatica a causa di un problema alla partenza, chiudendo sesto. Un risultato che conferma il talento e la crescita dei nostri atleti, pronti a lasciare il segno nelle prossime competizioni.

Rebecca Sartori, seconda al traguardo, ha fatto registrare il primato stagionale sui 400 ostacoli in 55.62 al meeting di Sotteville. Secondo anche Giovanni Lazzaro. Male Lorenzo Simonelli, sesto in 13.62 (+1.0) dopo un problema in partenza. Nel meeting di Sotteville (Francia), tappa Silver del Continental Tour, c'è il primato stagionale sui 400 ostacoli per Rebecca Sartori in 55.62, seconda al traguardo. La veneta delle Fiamme Oro migliora il suo 55.74 di un mese fa a Rovereto e chiude alle spalle della portoghese Fatoumata Diallo che prevale con 55.31 mentre arriva quarta Linda Olivieri (Fiamme Oro, 56.

