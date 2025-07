Xhaka in Serie A ma non al Milan | svelato dove

Granit Xhaka, protagonista del calciomercato, sta per lasciare il Bayer Leverkusen e approdare in Serie A, ma sorprendentemente non alla tradizionale rivale del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, un'altra big italiana ha già steso il suo accordo con il centrocampista svizzero, aprendo scenari emozionanti per il campionato. Manca ancora l’intesa con i tedeschi, ma le mosse in uscita fanno pensare a un trasferimento imminente e ricco di sorprese.

Granit Xhaka è prossimo a lasciare il Bayer Leverkusen in questo calciomercato per trasferirsi in Serie A, ma non al Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, i rossoneri sarebbero stati anticipati da un’altra grande del campionato italiano, che già avrebbe raggiunto un accordo con il calciatore svizzero. Manca quello con i tedeschi, ma i vari movimenti in uscita a centrocampo consentono alla società di avere parecchia liquidità da reinvestire sul 32enne, entusiasta all’idea di intraprendere questa nuova, avvincente ed ambiziosa avventura in carriera. Fino a quando non ci sarà l’ufficialità , il Milan resterà comunque in corsa per Xhaka, ma la sensazione è che la strada intrapresa non abbia come meta finale la Milano rossonera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Xhaka in Serie A, ma non al Milan: svelato dove

