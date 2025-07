WWE | Goldberg torna a Raw e atterra Gunther scintille prima del suo match di ritiro

Sei pronto a rivivere l’adrenalina della WWE? Il 7 luglio a Providence, Goldberg torna a RAW e mette in scena uno scontro epico con Gunther, che culmina con un colpo fulmineo e inatteso. La tensione tra i due si fa palpabile, lasciando i fan con il fiato sospeso. Ma cosa riserverà il futuro di questa rivalità? Scopriamolo insieme in un emozionante racconto di pura adrenalina e talento.

Il WWE Hall of Famer mette KO il campione mondiale dei pesi massimi con un solo pugno nell'episodio del 7 luglio da Providence Gunther provoca l'assente Goldberg. L'episodio di WWE RAW del 7 luglio all'Amica Mutual Pavilion di Providence ha visto Gunther presentarsi sul ring in abiti civili per un promo contro Bill Goldberg. Il campione mondiale dei pesi massimi ha sottolineato come avesse attaccato verbalmente Goldberg per settimane senza ricevere risposta. "Ho massacrato verbalmente Goldberg per due settimane, eppure non ha fatto nulla al riguardo", ha dichiarato Gunther, suggerendo che il veterano avesse paura di lui.