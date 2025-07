Infortunio Sinner oggi la risonanza magnetica per il gomito

L'azzurro Jannik Sinner si prepara a sottoporsi a una risonanza magnetica al gomito dopo l’infortunio avvenuto durante il match a Wimbledon contro Dimitrov. Un inizio emozionante, terminato con un imprevisto che mette a rischio la sua partecipazione. La sua forza e determinazione saranno messe alla prova anche fuori dal campo. Restate aggiornati: le prossime ore saranno decisive per il futuro del talento italiano.

Il numero del mondo Jannik Sinner è stato dominato dal bulgaro Grigor Dimitrov (21) negli ottavi di finale di Wimbledon prima che l’avversario si ritirasse a causa di un infortunio. Anche Sinner si è infortunato al gomito all’inizio della partita. Si sottoporrà a test medici oggi, martedì 8 luglio. Sul 40-40 del primo game della partita, con Dimitrov al servizio, Sinner ha perso sostegno ed è caduto sulla mano destra e sul gomito. Il 23enne italiano, uno dei principali favoriti per il titolo a Wimbledon insieme a Carlos Alcaraz (2) e al serbo Novak Djokovic (6), ha ricevuto massaggi nella zona del gomito destro nel corso della partita. 🔗 Leggi su Open.online

Sinner in conferenza stampa sull'infortunio al gomito: "Un po' di preoccupazione c'è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio, poi sicuramente faremo una risonanza magnetica" #Sinner #Wimbledon Vai su X

