Milano si agita alla vista della polizia | era salito sul treno con un pugnale d’accaio di 27 centimetri

Milano – Un cittadino pakistano di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria di Milano per porto abusivo di arma da taglio. L’episodio è avvenuto a bordo di un treno regionale in transito nella stazione di Cusano Milanino, durante un normale servizio di vigilanza degli agenti. L'uomo ha attirato l’attenzione dei poliziotti per il suo comportamento sospetto: alla vista degli agenti ha infatti tentato di allontanarsi, insospettendo ulteriormente le forze dell’ordine. Fermato per un controllo di routine, è stato trovato in possesso di un pugnale d'acciaio lungo 27 centimetri. Interrogato, il giovane non è riuscito a fornire alcuna spiegazione plausibile sul motivo per cui viaggiasse armato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it