Rissa nel Casertano Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni Grave un altro giovane Fermati due uomini | sono padre e figlio

Una violenta rissa nel Casertano si è trasformata in tragedia: Stefano Margarita, appena 26 anni, ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito. Due uomini, padre e figlio, sono stati fermati come sospettati di aver scatenato il sangue. Un episodio che scuote la comunità di San Marco Evangelista, ricordando quanto la violenza possa avere conseguenze devastanti per tutti.

Finisce nel sangue una rissa a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un 26enne è morto, mentre un 24enne è rimasto ferito gravemente: entrambi sono vittime di accoltellamento.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uomini: sono padre e figlio

