Le vacanze sono ufficialmente terminate: a Benevento si riparte con le visite mediche, il primo passo della nuova stagione. Dopo il segnale dello staff tecnico di ieri, oggi tocca ai giovani della rosa e presto toccherà anche agli altri calciatori, ad eccezione dei sette dissidenti. È il momento di rimettersi in marcia e prepararsi a nuove sfide, perché il campionato aspetta solo di essere conquistato.

Tempo di lettura: 2 minuti Vacanze finite per i calciatori del Benevento che da oggi inizieranno le visite mediche, passaggio obbligato e che segna lo start ufficiale della nuova stagione. Ieri il via lo ha dato lo staff tecnico mentre questa mattina sarà la volta degli elementi più giovani della rosa e poi arriverà il turno degli altri calciatori, ad eccezione dei sette dissidenti ( Acampora, Agazzi, Berra, Lucatelli, Meccariello, Pinato e Viviani) che per ora non hanno ricevuto nessuna comunicazione. Con loro, come è noto, è in atto un braccio di ferro iniziato con il ferie-gate quando il club giallorosso ha deciso di imporre un proprio timing alle vacanze dei suoi tesserati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, visite mediche al via per i calciatori: da giovedì squadra all’Imbriani

