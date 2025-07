La maturità, tra illusioni e delusioni, ci mette spesso di fronte a scelte difficili e sorprendenti. Ricordando il giovane di Padova che si è rifiutato di sostenere l’esame orale per "colpa" dell’agonismo, si rivela quanto la percezione di maturità possa essere soggettiva e talvolta ingannevole. Eppure, alla fine, la sua promozione dimostra che, anche tra sfide e fraintendimenti, il percorso può comunque portare al successo.

Non abbiamo mai capito se siano peggiori le illusioni della gioventù o le delusioni della maturità. Non c'entra molto, ma ci è venuto in mente pensando all'illusione di essere maturo che deve aver provato lo studente che a Padova si è rifiutato di fare l'esame orale di Maturità perché così ha detto alla Commissione - «C'è troppo agonismo». È stato promosso. Giusto così. Il ragazzo, tra prove scritte e crediti, aveva raggiunto i 60100, quindi era già automaticamente «maturo». Se no, invece che fare il brillante, l'orale l'avrebbe dato eccome. Del resto se non credeva nei voti, non doveva nemmeno presentarsi agli scritti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it