Sul quantum l’Europa deve diventare grande La strategia di Bruxelles

Sul fronte del quantum, l’Europa punta a diventare protagonista mondiale entro la fine del decennio. La strategia recentemente pubblicata da Bruxelles rappresenta un ambizioso passo in questa direzione, consolidando gli impegni già presi nel 2019 con la dichiarazione EuroQCI. Con il quantum, scrive la Commissione europea, “saremo in grado di rivoluzionare settori come sicurezza, ricerca e tecnologia”, affermando così la leadership dell’Unione in un campo che promette di cambiare il nostro futuro.

Diventare un modello del quantum entro la fine del decennio. L'Unione europea intende riuscirci attraverso la strategia pubblicata qualche giorno fa, con cui vuole diventare leader mondiale del settore. Già dal giugno del 2019, con la firma sulla dichiarazione EuroQCI (un'iniziativa sull'infrastruttura quantistica), gli Stati membri avevano deciso di collaborare sul tema. "Con il quantum", scrive la Commissione europea, "saremo in grado di guardare lontano sotto terra o sotto il mare ed eseguire computazionali complessi, come la modellazione di reazioni biomolecorali e chimiche, che i supercomputer più potenti non possono attualmente gestire.

