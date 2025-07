Dazi, ora fate presto. L'infinita telenovela dei dazi americani, attraversata da annunci e retromarce, arriva a una svolta decisiva. Il presidente Usa ha deciso: dal primo agosto, Giappone e Corea del Sud dovranno affrontare un aumento al 25%, mentre l'Europa attende un verdetto imminente. Tanta incertezza pesa sull'economia europea, che già fatica a riprendersi. Ma peggio dei dazi c'è...

L'infinita telenovela dei dazi americani, dopo mesi di annunci e retromarce, arriva al dunque. Il presidente americano ha deciso: dal primo agosto per Giappone e Corea del Sud il balzello sarà del venticinque per cento, per l'Europa la decisione sarà presa a ore, se la trattativa in corso non dovesse approdare a quel dieci per cento che ancora ieri veniva ventilato. Tanto? Per l'economia europea non è un bel momento, ma peggio dei dazi c'è soltanto l'incertezza dei dazi. È infatti l'incertezza che spaventa i mercati e paralizza le imprese, è come non sapere se, quando e di quanto il padrone di casa ti aumenterà l'affitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it