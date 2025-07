Caterina Murino mamma a 48 anni | il percorso in salita e la realizzazione di un sogno

Caterina Murino, attrice sarda e mamma a 48 anni, incarna il coraggio e la determinazione di chi non smette mai di inseguire i propri sogni. Dopo un percorso in salita, tracciato dalla speranza e dalla volontà , oggi può godere della gioia di essere madre grazie alla fecondazione in vitro. La sua storia è un esempio di come la tenacia possa trasformare desideri profondi in splendide realtà .

Caterina Murino mamma a 48 anni. Per l'attrice sarda ormai adottata dalla Francia (da anni vive a Parigi con il compagno Édouard Rigaud, avvocato) è la realizzazione di un grande sogno accarezzato per anni e che si è realizzato grazie alla fecondazione in vitro.

