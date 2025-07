Basket serie B L’Adamant rinnova il pivot Sackey

Adamant Ferrara Basket si rafforza con il ritorno di Samuel Sackey, il pivot che ha contribuito alla promozione dello scorso giugno. Nato nel 2001 e alto 200 cm, Sackey porta in squadra esperienza e talento, consolidando la nostra rosa per affrontare con ambizione il campionato di serie B. La sua riconferma testimonia l’impegno del club nel costruire un roster competitivo e ambizioso. E ora, pronti a scrivere insieme nuovi capitoli di successo!

Adamant Ferrara Basket è orgogliosa di comunicare l’accordo raggiunto con l’atleta Samuel Sackey, che si lega nuovamente ai colori biancazzurri dopo la promozione raggiunta lo scorso 4 giugno. Centro classe 2001, 200 cm per 93 kg, è un prodotto del settore giovanile della Scaligera Verona, con la quale si fa notare nelle formazioni Under 16 e Under 18 Eccellenza. Dopo una stagione da aggregato in A2 a Tortona, dove fa parte del gruppo che conquista la promozione in Serie A, scende di categoria in Serie B con le maglie di Monfalcone e San Vendemiano. Quindi l’avventura a Bergamo in Serie B Interregionale, in cui è uno dei pilastri di una squadra che – seppur tra mille difficoltà extra sportive – raggiunge la promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net