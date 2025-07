Rissa nel Casertano accoltellato e ucciso un 26enne Grave un altro giovane Il killer ricercato dai carabinieri

Una tranquilla serata a San Marco Evangelista si è trasformata in una scena di violenza, lasciando una scia di sangue e dolore. La rissa che ha coinvolto due giovani ha avuto un esito tragico, con un morto e un ferito grave. Mentre i carabinieri sono sulle tracce del killer, l’intera comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come e perché una così violenta lite sia sfociata in tragedia.

Finisce nel sangue una rissa a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un 26enne è morto, mentre un 24enne è rimasto ferito gravemente: entrambi sono vittime di accoltellamento.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rissa nel Casertano, accoltellato e ucciso un 26enne. Grave un altro giovane. Il killer ricercato dai carabinieri

