Enel e Arma dei Carabinieri rinnovano l’accordo di collaborazione

Enel e Arma dei Carabinieri hanno rinnovato l’impegno comune per la legalità, la sostenibilità e la sicurezza energetica, attraverso la firma di un nuovo accordo di collaborazione. Alla cerimonia, svolta presso il comando generale dell’Arma, hanno preso parte il comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo, e l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. Lo scopo dell’accordo è quello di dare continuità al legame, già consolidato grazie a una precedente intesa, i cui contenuti e ambiti operativi vengono ora ampliati con un approccio sistemico e proattivo che tiene conto dell’evoluzione del Paese, in un’ottica di sviluppo sostenibile e tutela sempre più efficace della legalità e della sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Enel e Arma dei Carabinieri rinnovano l’accordo di collaborazione

