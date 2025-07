Il summit Brics tra tensioni interne e minacce esterne La lettira di Dian Unibo

Il summit BRICS di Rio de Janeiro, tra tensioni interne e minacce esterne, ha aperto uno squarcio sui recenti mutamenti geopolitici. Con assenze di peso come Xi Jinping e Vladimir Putin, e critiche da parte degli Stati Uniti, l'evento riflette un’organizzazione in evoluzione, ma anche in crisi. Cosa si cela dietro le quinte di questa riunione? Formiche.net ha chiesto a Matteo Dian, professore associato di ...

Il 7 luglio si è chiusa a Rio De Janeiro l’ultima edizione dei Brics, segnata da assenze importanti come quella del presidente cinese Xi Jinping o del presidente russo Vladimir Putin. Ma anche dalle critiche mosse dal presidente statunitense Donald Trump verso la piattaforma, per le sue presunte posizioni “anti-americane”. Che conclusioni si possono trarre da questa kermesse? Formiche.net   ha chiesto a Matteo Dian, professore associato di Storia e Relazioni internazionali dell’Asia Orientale presso l’UniversitĂ di Bologna, di commentare la situazione. Che impressione ha su quest’edizione del summit dei Brics? Mi è sembrato un summit un po’ “sottotono” rispetto a quelli precedenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il summit Brics tra tensioni interne e minacce esterne. La lettira di Dian (Unibo)

