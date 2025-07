Novak Djokovic | De Minaur ha messo a nudo il mio gioco Cobolli mi ha sorpreso

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere un autentico campione, superando un avversario agguerrito come Alex de Minaur e conquistando il pass per i quarti di finale a Wimbledon 2025. La sua rimonta, dopo un primo set difficile, sottolinea la sua determinazione e competenza. Ora, con il prossimo incontro contro Flavio Cobolli all’orizzonte, Novak si prepara a scrivere un altro capitolo della sua leggendaria carriera, confermando di essere sempre un passo avanti. “Non ho cominciato...

Novak Djokovic ha conquistato il pass per i quarti di finale a Wimbledon 2025, battendo in rimonta un ottimo Alex de Minaur e restando in corsa per quello che sarebbe il 25° titolo Slam della carriera. 1-6 6-4 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del serbo, capace di rialzarsi dopo un pessimo primo set venendo fuori alla distanza anche grazie alla sua esperienza e raggiungendo l’azzurro Flavio Cobolli al prossimo turno. “ Non ho cominciato bene, mentre Alex è stato solido sin dall’inizio. Oggi c’erano condizioni molto particolari, ben diverse dai giorni scorsi anche a causa del forte vento. Non riuscivo a trovare il timing giusto in battuta e De Minaur è stato bravo a mettere a nudo il mio gioco, puntando sui miei punti deboli. 🔗 Leggi su Oasport.it