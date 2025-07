Alessandro Cattelan passa a Mediaset nel 2026?

Una svolta emozionante si prospetta nel panorama televisivo italiano: nel 2026, Alessandro Cattelan approderà su Mediaset, con una nuova avventura in seconda serata su Italia 1. La sua presenza, ancora avvolta nel mistero, sarà svelata solo durante la presentazione dei palinsesti di questa sera. Un cambiamento che promette di rivoluzionare il suo percorso professionale e catturare l’interesse di milioni di spettatori. Ma cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Novità in vista anche per Alessandro Cattelan che condurrà una seconda serata su Italia 1. La firma del contratto non arriverà, però, prima della presentazione dei palinsesti di questa sera, per questo non verrà fatto il suo nome. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Cattelan passa a Mediaset nel 2026?

In questa notizia si parla di: alessandro - cattelan - passa - mediaset

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura? - Alessandro Cattelan lascia la Rai e sbarca a Mediaset, portando con sé un’onda di novità e innovazione nel panorama televisivo italiano.

#AlessandroCattelan passa a Mediaset: per lui uno show alla Jimmy Fallon? Qui il BOOM lanciato da #davidemaggio Vai su Facebook

BOOM #AlessandroCattelan passa a #Mediaset Il conduttore potrebbe approdare anche in altri slot oltre alla seconda serata. #DavideMaggio annuncia il recente test di Password, show americano di Jimmy Fallon Vai su X

Alessandro Cattelan approda a Mediaset e rinuncia così (per sempre) al sogno Sanremo?; Alessandro Cattelan, fuori dalla Rai, va a Mediaset: Cade sempre in piedi; Alessandro Cattelan a Mediaset dopo l'uscita dalla Rai: Condurrà un late show in seconda serata.

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa farà nella nuova stagione TV 2025/2026 - Scopri cosa condurrà, i motivi del passaggio e quali format potrebbe portare nel palinsesto 2025/2026. tag24.it scrive

Alessandro Cattelan a Mediaset dopo l’uscita dalla Rai: “Condurrà un late show in seconda serata” - Dopo l’uscita da Rai, il conduttore sarebbe destinato a un programma in seconda serata. Scrive fanpage.it