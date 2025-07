UE | 15 milioni di euro per finanziare il vino… sudafricano

L'Europa si impegna a sostegno dei produttori di vino, ma non di quelli italiani e meno che mai di quelli europei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: 15 milioni di euro per finanziare il vino… sudafricano

Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri. Per la prima volta sarà digitale - È stato annunciato un nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri, caratterizzato per la prima volta dall'approccio digitale.

Le Alpi piemontesi si preparano a un futuro più resiliente, innovativo e connesso grazie ai 21 nuovi progetti transfrontalieri finanziati dal Programma europeo Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027 e che porteranno 14 milioni di euro di investimenti diretti sui

Francia, esplode la protesta per i 15 milioni di euro dell’Ue per il vino del Sudafrica; La Ue taglia i fondi all’agricoltura, ma finanzia il vino del Sudafrica; Finanziamenti strategici per il vino italiano: 98 milioni di euro per la promozione nei mercati extra-UE.

AIUTI UE AL VINO SUDAFRICANO/ 15milioni ad aziende “inclusive”, uno schiaffo all’Italia e un favore alla Cina - Bruxelles non trova di meglio da fare che finanziare il vino sudafricano prodotto da imprese inclusive. Da ilsussidiario.net

Vino, in Francia ce n'è troppo: stanziati 200 milioni di euro per distruggerlo - Vino, in Francia ce n'è troppo: stanziati 200 milioni di euro per distruggere quello in eccesso e trasformarlo in alcol. Scrive affaritaliani.it