Strage di Corinaldo il processo di appello per i colletti bianchi Consulenti da riascoltare

Il processo di appello per la tragedia di Corinaldo si riapre, con un focus particolare sui consulenti e sulle testimonianze chiave. Dopo l’istruttoria rinnovata, si comincerà dai due medici legali e dal colonnello dei carabinieri, fondamentali per ricostruire le responsabilità . Un passaggio cruciale per fare chiarezza sull’incidente che ha sconvolto tutti, e che potrebbe rivelare nuovi dettagli sul coinvolgimento dei colletti bianchi.

Rinnovo dell’istruttoria per risentire in aula i consulenti. Si inizierĂ dai due medici legali che si erano occupati delle autopsie sui morti della Lanterna Azzurra e dal colonnello dei carabinieri esperto in sicurezza poi via via tutti i periti che si erano susseguiti nel processo di primo grado. E’ stato deciso ieri, nell’udienza per il processo di Appello sulla strage di Corinaldo, il processo bis relativo a nove imputati e riguardante le questioni sulla sicurezza e sui permessi rilasciati per l’apertura della discoteca, quella dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, il processo di appello per i "colletti bianchi". Consulenti da riascoltare

