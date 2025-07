Allarme su Jannik Sinner dopo l’ultimo match a Wimbledon | Sono preoccupato

Allarme su Jannik Sinner dopo l'ultimo match a Wimbledon: nonostante sia tra gli otto migliori del torneo, un infortunio al gomito destro durante gli ottavi contro Dimitrov mette in discussione il suo cammino verso la gloria. La caduta precoce e il dolore improvviso hanno acceso i timori di una possibile battuta d'arresto nella sua straordinaria stagione. Ora, tifosi e addetti ai lavori si chiedono: quanto potrĂ incidere questa ferita sulla sua corsa al titolo?

Jannik Sinner è ufficialmente tra i migliori otto di Wimbledon 2025, ma la sua corsa verso la gloria è minacciata da un infortunio che tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Durante il match degli ottavi di finale contro Grigor Dimitrov, il numero uno al mondo è infatti caduto nel primissimo scambio di gioco, accusando immediatamente un forte dolore al gomito destro. Un episodio che, pur non sembrando drammatico a una prima visione, ha finito per condizionare l’intero incontro. “È successo tutto nel primo game, una caduta sfortunata. Rivedendo le immagini non sembrava nulla di grave, ma ho avvertito subito dolore quando servivo e colpivo di dritto”, ha spiegato Sinner ai microfoni dopo il match. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

