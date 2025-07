L' infortunio di Sinner a Wimbledon oggi esami al gomito destro

L’infortunio di Jannik Sinner a Wimbledon scuote il mondo del tennis: durante la sfida contro Grigor Dimitrov, il talento italiano ha subito un infortunio al gomito destro che potrebbe influenzare il suo cammino. Dopo aver perso il sostegno nel primo game, il numero 10 del mondo si prepara a sottoporsi a esami medici per valutare l’entità del danno. La sua tenacia e determinazione saranno messe alla prova: restate con noi per aggiornamenti e analisi.

Il numero del mondo Jannik Sinner, dominato dal bulgaro Grigor Dimitrov (21) negli ottavi di finale di Wimbledon prima che il bulgaro si ritirasse a causa di un infortunio, si è infortunato lui stesso al gomito all’inizio della partita e si sottoporrà a test medici martedì, come riferisce lo stesso Sinner. Sul 40-40 del primo game della partita, con Dimitrov al servizio, Sinner ha perso sostegno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'infortunio di Sinner a Wimbledon, oggi esami al gomito destro

In questa notizia si parla di: sinner - infortunio - wimbledon - gomito

Sinner va agli ottavi, battuto De Jong che crolla a terra: momenti di paura per l’infortunio - Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma battendo De Jong con un netto 2-0.

Come sta Sinner dopo l'infortunio al gomito a Wimbledon:giocherà contro Shelton?|http://Corriere.it @Deiana_Luca9 @MercRF @Barbaga3Gaetano @LoStregattoo @eleonora_aloise @Sinnerc4 @AndreaPecchia1 Vai su X

Stasera a Wimbledon abbiamo assistito a qualcosa di assurdo. Il nostro numero 1 al Mondo, Jannik Sinner, era sotto per 0-2 negli ottavi di finale contro Dimitrov e con un dolore ad un gomito per una caduta. Sembrava ad un passo dall’eliminazione, ma ad un Vai su Facebook

Sinner in ansia per l’infortunio al gomito: “C’è preoccupazione. Devo vedere come mi sveglio” - Dopo la caduta nel primo game contro Dimitrov, il numero 1 del mondo soffre ma avanza ai quarti per ritiro dell'avversario ... Secondo fanpage.it

Sinner e l'infortunio a Wimbledon, gli esami e le condizioni - Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni dopo l'infortunio al gomito accusato nelle fasi iniziali del match con Grigor Dimitrov. Da msn.com