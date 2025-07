L' uccisione di Bruno è un crimine disumano

Cara Rita, capisco il tuo dolore e lo sdegno che provi di fronte a un gesto così atroce. La perdita di Bruno ci ricorda quanto sia urgente e necessario cambiare atteggiamento, riconoscendo gli animali come esseri senzienti meritevoli di rispetto e protezione. Solo attraverso l’impegno collettivo possiamo sperare di fermare queste barbarie e costruire una società più compassionevole. È tempo di agire, perché ogni vita merita di essere tutelata.

Gentile direttore Feltri, ho il cuore spezzato. Il cane Bruno, una creatura meravigliosa, è stato ucciso da un boccone avvelenato pieno di chiodi. Era un cane amato da tutti, innocente, generoso. Una barbarie che non trova parole. Quando smetteremo di considerare gli animali come esseri inferiori? Quand'è che il nostro Paese smetterà di voltarsi dall'altra parte davanti a queste atrocità? Rita Perna Cara Rita, capisco il tuo dolore e lo condivido. La morte di Bruno è un oltraggio non soltanto alla vita animale, ma anche alla dignità umana, perché la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, esseri indifesi.

