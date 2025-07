Calciomercato Roma nuova idea per la trequarti | occhi su Ibrahim Salah

La Roma infiamma il calciomercato con una nuova idea per la trequarti: occhi puntati su Ibrahim Salah. Il club giallorosso, sempre più deciso a costruire una squadra in grado di interpretare il calcio di Gasperini, valuta con attenzione il talento del giovane talento. Con le sue caratteristiche di tecnica, rapidità e inserimento, Salah potrebbe diventare l’arma in più per sbloccare le partite e portare nuove emozioni ai tifosi romanisti.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per plasmare una rosa adatta al calcio verticale e intenso di Gian Piero Gasperini. Dopo le richieste già note di un centrocampista e due attaccanti, il tecnico avrebbe espresso un’esigenza più specifica: un trequartista di sinistra, capace di interpretare il ruolo con dinamismo, tecnica e capacità d’inserimento. Ibrahim Salah, il profilo scelto per la fascia mancina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Ibrahim Salah, 23enne marocchino di proprietà del Rennes, ma reduce da un prestito al Brest, dove ha disputato anche la Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, nuova idea per la trequarti: occhi su Ibrahim Salah

