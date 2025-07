Docenti precari | la stabilizzazione? Solo una leggenda!

La vita dei docenti precari è fatta di speranze e delusioni, un ciclo senza fine che alimenta frustrazione e incertezza. La stabilizzazione, spesso promessa come soluzione, rimane un miraggio lontano, alimentando un senso di ingiustizia e impotenza. È ora di smascherare questa leggenda e di agire per cambiare le carte in tavola. La lotta per un futuro stabile e dignitoso per tutti i docenti precari inizia adesso.

La vita dei docenti precari è un incubo che si ripete ogni anno. Tra false promesse politiche e algoritmi ingiusti, la stabilizzazione resta un miraggio. Scuola Lavoro e Libertà con il seguente comunicato stampa denuncia questo ciclo vizioso e invita ad un’azione collettiva per rompere la routine e riprendere in mano il proprio destino. La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docenti - precari - stabilizzazione - leggenda

