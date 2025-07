Benefit Cosmetics potrebbe lanciare il nuovo fondotinta Porefessional perfetto per l’estate

Benefit Cosmetics si prepara a conquistare l’estate con il nuovo fondotinta Porefessional, un'innovazione che promette di ridefinire la bellezza naturale e impeccabile. Dopo anni di attesa, il marchio porta in scena un prodotto che combina performance e leggerezza, perfetto per affrontare le giornate più calde senza rinunciare alla perfezione. Pronti a scoprire come Benefit rivoluzionerà il vostro make-up? La rivoluzione è alle porte.

Benefit Cosmetics porta la sua iconica linea Porefessional in un territorio nuovo, ma perfettamente coerente con il suo DNA: quello del fondotinta. Dopo anni in cui la casa cosmetica si era tenuta ai margini della categoria — con esperienze fugaci e discontinue — lancia finalmente un prodotto destinato a inserirsi stabilmente nel cuore delle beauty routine. Benefit rivoluziona il make-up: arriva il nuovo fondotinta Porefessional che sfuma i pori senza appesantire. Il nuovo Porefessional Foundation non è solo una base trucco, ma è anche una promessa: un fondotinta che promette di levigare i pori senza soffocare la pelle, offrendo una coprenza modulabile da media a alta, ma con una consistenza impalpabile.

