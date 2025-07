Tragedia in Irpinia | donna trovata senza vita nella sua abitazione

Una tragedia scuote la tranquilla frazione di Tavernola San Felice in Irpinia. Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, sconvolgendo l’intera comunità. La chiamata d’emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco hanno svelato un dramma che lascia aperti ancora molti interrogativi. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile il confine tra quotidianità e tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 luglio, nella frazione Tavernola San Felice. Intorno alle ore 18:40, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Capo Casale a seguito di una segnalazione per una persona che non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto. L’allarme è stato lanciato dal servizio di emergenza 118, che ha richiesto il supporto dei caschi rossi per accedere all’abitazione, temendo il peggio. Dal Comando provinciale di via Zigarelli è stata inviata una squadra con autoscala per facilitare l’ingresso dall’alto. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta: il corpo senza vita di una donna di 45 anni, residente nell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it