Maltempo alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria

Un'intensa ondata di maltempo ha colpito Lombardia e Liguria, provocando allagamenti, alberi caduti e situazioni di emergenza nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Vigili del Fuoco e soccorritori sono intervenuti in circa 300 interventi per fronteggiare le criticità più gravi. La natura si è scatenata, mettendo a dura prova le comunità locali, mentre si valutano i danni e si pianificano le misure di sicurezza.

(Adnkronos) – Forte ondata di maltempo in Lombardia e Liguria. Nella notte sono stati registrati violenti nubifragi in particolare nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Secondo i Vigili del Fuoco, che complessivamente hanno effettuato circa 300 interventi di soccorso tecnico urgente in Lombardia, “le criticità maggiori sono legate ad allagamenti, danni d’acqua e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maltempo, alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia - liguria - alberi

Previsioni meteo Milano e Lombardia, che tempo farà nel weekend. La prossima settimana torna il maltempo - Nel weekend, la Lombardia si prepara a un cambiamento radicale del tempo. Dopo un inizio di maggio caratterizzato da sole e temperature sopra la media, da oggi è atteso un brusco ingresso di aria fredda che porterà maltempo e temperature in calo.

Maltempo Liguria, violento temporale a Genova nella notte: alberi caduti e allagamenti Vai su Facebook

Maltempo, alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Aggiornamento del 08 Luglio delle ore 09:58; Maltempo, paura sul Treno Italo colpito da fulmine. Albero cade e uccide donna in provincia di Milano.

Maltempo, alberi caduti e allagamenti in Lombardia e Liguria - Nella notte sono stati registrati violenti nubifragi in particolare nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Da msn.com

Maltempo: temporali in Lombardia, frane in Veneto, allagamenti e alberi caduti a Genova. Allerta in 14 regioni - Dalle ore 3:00 di oggi, 8 luglio 2025, «forti nubifragi hanno interessato diverse aree della Regione Lombardia, colpendo in particolare le province di Bergamo, Como, Lecco e Varese». Scrive ilgazzettino.it