Sciopero dei treni ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia Disagi a Roma Termini

Nelle prime ore della mattinata, lo sciopero ha scatenato un vero e proprio caos sui binari, con ritardi fino a 120 minuti e numerose cancellazioni. Pendolari e viaggiatori sono alle prese con disagi significativi, in particolare a Roma Termini, punto nevralgico della rete ferroviaria italiana. √ą una giornata di grande sfida per chi dipende dal treno per muoversi: scopri come affrontare al meglio questa difficile situazione e pianificare i tuoi spostamenti.

Giornata difficile per pendolari e viaggiatori: √® in corso lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, indetto dai sindacati di base, che sta causando ritardi e cancellazioni in tutta Italia, con effetti particolarmente pesanti sulla stazione di Roma Termini, cuore della mobilit√† ferroviaria del Paese. La protesta √® iniziata alle 21 di ieri e si protrarr√† fino alle 18 di oggi, luned√¨ 8 luglio. Nelle prime ore della mattinata, lo sciopero ha gi√† provocato ritardi significativi per i treni di Trenitalia e Italo. Con ritardi compresi tra i 10 e i 120 minuti. Alcuni convogli sono stati cancellati, altri hanno accumulato ritardi a catena, complicando ulteriormente la situazione. 🔗 Leggi su Open.online

