L’Inter si trova in vantaggio sulla Roma nella corsa all’acquisto di Richard Rios, talentuoso centrocampista colombiano del Palmeiras. La strategia nerazzurra punta a rafforzare il reparto mediano con un giovane promettente, le cui cifre e motivazioni stanno facendo discutere gli addetti ai lavori. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamolo insieme, perché il futuro del mercato si scrive ora.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara ad aggiungere un nuovo talento al proprio centrocampo, con Richard Rios del Palmeiras che sembra essere una delle principali opzioni nel mirino della dirigenza nerazzurra. Come confermato da Matteo Moretto su YouTube, dopo l’anticipazione di Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano è diventato un obiettivo concreto per l’Inter, che ha seguito con attenzione il suo percorso in Brasile. La valutazione di Rios da parte del Palmeiras è di circa 30 milioni di euro, ma il club nerazzurro è in una posizione favorevole per portare a termine l’operazione, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, nerazzurri in vantaggio sulla Roma: il motivo e le cifre

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

