William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor | Altro che prove generali ormai fanno le veci di Re Carlo

Ci sono Kate e William questa mattina ad accogliere il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte all'aeroporto RAF Northolt. La visita di stato, di tre giorni, impegnerà anche la famiglia reale nell'esercizio del suo ruolo fondamentale di soft power nelle relazioni politiche internazionali e per questo vedrà la coppia dei futuri regnanti in prima fila. Ormai non si può più parlare di prove generali per i principi del Galles, ma di un vero e proprio passo in avanti per allinearsi ai doveri e agli impegni di re Carlo III. L'anziano sovrano, malato ma indefesso, non ha mai fatto un passo indietro, ma ha sempre voluto al suo fianco il suo erede e la moglie.