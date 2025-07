Ascolti tv | grande debutto per Battiti Live male Noos

Il panorama televisivo del 7 luglio si accende con un sorprendente successo per Battiti Live, che conquista il pubblico con un debutto esplosivo. Al contrario, Noos fatica a convincere gli spettatori, lasciando molti con l'amaro in bocca. Questa giornata dimostra ancora una volta come i gusti cambino rapidamente e come il pubblico scelga con discernimento tra le proposte in onda. La sfida tra i programmi si conferma più avvincente che mai.

Gli ascolti tv del 7 luglio mostrano la netta vittoria del Battiti Live, a differenza di Noos che non convince abbastanza il pubblico.

Ascolti tv ieri sera 7 luglio 2025, i dati Auditel della prima serata, dal debutto di Battiti Live agli Europei femminili - I dati Auditel della prima serata del 7 luglio 2025 rivelano un panorama televisivo ricco di emozioni, dal debutto di Cornetto Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin agli Europei femminili.

