DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di martedì 8 luglio LIVE

Benvenuti alla nostra diretta aggiornata in tempo reale sul calciomercato di martedì 8 luglio! Tra trattative infuocate, rumors e incontri strategici, il mercato entra nel vivo: ogni notizia, dall’Italia all’estero, prende forma davanti ai vostri occhi. Rimanete con noi per scoprire tutte le mosse di Napoli, Inter, Juventus, Roma e Milan, e non perdere nessuna opportunità di essere sempre un passo avanti nel mondo del calcio. La giornata promette emozioni e colpi sorprendenti.

Inizia una nuova giornata di trattative e affari, segui con noi tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale Il calciomercato entra nel vivo, ci aspetta un'altra giornata all'insegna di news e rumours. Su Calciomercato.it, tutte le ultime notizie su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan e tutte le altre, in Italia e all'estero. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Vertice Inter: Chivu in sede per pianificare i prossimi colpi sul mercato, Ederson e Leoni in cima ai desideri del tecnico nerazzurro. Il Milan riparte da Allegri e continua a spingere per Jashari, mentre a per la fascia c'è Doue.