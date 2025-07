Matrimonio a Prima Vista Italia | nuova stagione su Real Time con la psicologa Giulia Davanzante

Matrimonio a Prima Vista Italia torna su Real Time, pronto a emozionare e sorprenderti ancora una volta! Con la psicologa Giulia Davanzante nel team di esperti, le nuove coppie saranno guidate verso l’amore autentico attraverso un percorso ricco di emozioni, colpi di scena e profonde riflessioni. Scopri quando inizia questa entusiasmante stagione e preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza unica dedicata ai sentimenti e alle relazioni.

Giulia Davanzante si unisce al team di esperti per guidare le nuove coppie verso l’amore vero. Scopri quando inizia e cosa aspettarti dalla nuova stagione. “Matrimonio a Prima Vista Italia:”, l’esperimento sociale dedicato ai sentimenti e alle relazioni che ha appassionato il pubblico italiano con sorprendenti intrecci e colpi di scena, è pronta per dare il via alla nuova stagione con un’importante novità: Giulia Davanzante sarà la nuova esperta che andrà ad affiancare il team già composto da Nada Loffredi e Andrea Favaretto per trovare l’abbinamento perfetto tra i nuovi single e guidarli nella ricerca dell’amore vero, nella nuova emozionante stagione del dating show in cui il matrimonio è il primo passo dell’inizio di una nuova conoscenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it