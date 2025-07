Muore dopo quattro giorni di agonia Emanuela aveva 51 anni Era rimasta coinvolta in un incidente lungo via Collatina a Roma

Una tragedia tremenda scuote le strade di Roma: Emanuela Palazzi, 51 anni, ha perso la vita dopo quattro giorni di agonia. Coinvolta in un grave incidente sulla via Collatina, la sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita sulle nostre strade. Un drammatico monito per tutti di mantenere prudenza e attenzione alla guida. La cittĂ piange una vita spezzata troppo presto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia sulle strade di Roma ha segnato la vita della 51enne Emanuela Palazzi, che è morta il 4 luglio dopo aver trascorso quattro giorni in coma a seguito di un grave incidente stradale. La donna, che si trovava a bordo di una Smart, è stata coinvolta in un impatto frontale-laterale su via Collatina, all’altezza di via Celestino Rosatelli, nella zona di Nuova Ponte di Nona. Il Terribile Incidente e le Circostanze. L’incidente è avvenuto il primo luglio, quando Emanuela era seduta come passeggera a fianco del marito alla guida della sua auto. Un altro veicolo, una Toyota Yaris condotta da un 28enne, si è scontrato con la Smart, colpendo la zona in cui si trovava la donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Muore dopo quattro giorni di agonia. Emanuela aveva 51 anni. Era rimasta coinvolta in un incidente lungo via Collatina, a Roma

In questa notizia si parla di: quattro - giorni - emanuela - incidente

Trump vola in Medio Oriente, quattro giorni di incontri tra Riad, Doha e Abu Dhabi - Donald Trump inizia oggi una storica visita in Medio Oriente, con incontri programmati tra Riad, Doha e Abu Dhabi.

GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE alla rotatoria, feriti quattro ragazzi: due sono in condizioni critiche Link all'articolo nel primo commento Vai su Facebook

Perse la figlia in un incidente, stroncata da un male incurabile; Manuela apparsa molto provata dopo due giorni di interrogatorio serrato: Sono pronta al confronto con Louis; Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone attacca Manuela Bianchi: “Spero arrivi all’incidente probatorio riposata e con molte bottigliette d’acqua”. Le accuse contro Louis Dassilva? “Nelle sue dichiarazioni trecento incongruenze e…”.

Incidente sulla Collatina tra due auto, Emanuela Palazzi muore in ospedale dopo 5 giorni di agonia - Emanuela Palazzi era tra i sei feriti nell’incidente stradale tra due auto del primo luglio scorso ... Secondo fanpage.it

Incidente sulla Collatina, donna muore in ospedale dopo 4 giorni. L'ipotesi della manovra azzardata - Emanuela Palazzi, 51 anni, era in auto con il marito che era al voltante di una Smart. Da romatoday.it