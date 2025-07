Asllani preferenza per la Serie A! La Fiorentina scalda i motori – TS

Kristjan Asllani si avvicina sempre di più a un futuro in Serie A, con la Fiorentina pronta a fare sul serio per assicurarsi le sue qualità. La preferenza del centrocampista sembra essere chiara, desideroso di rimanere nel massimo campionato italiano, mentre l’Inter valuta le offerte e il prezzo per lasciarlo partire. L’estate promette grandi colpi di mercato: sarà la Fiorentina a regalare a Asllani una nuova avventura?

Kristjan Asllani è contesto da Fiorentina e Betis in questa sessione estiva di mercato. Al momento, il calciatore dell'Inter sta manifestando una preferenza per la permanenza in Serie A, con i nerazzurri che hanno fissato il prezzo per lasciarlo partire. LA SITUAZIONE – Kristjan Asllani vede il suo futuro sempre più lontano dall'Inter, con la Fiorentina che potrebbe fare sul serio per ingaggiarlo in estate. L'orientamento cui è pervenuta la società nerazzurra risponde alla convinzione secondo cui il reparto di centrocampo non debba sforare i 6 elementi, motivo per cui uno tra l'albanese e Davide Frattesi dovrà inevitabilmente lasciare.

