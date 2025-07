Risarcimenti a docenti e ATA Anief | ‘Quasi 10 milioni nei primi 6 mesi del 2025’

Nel panorama della scuola italiana, il sindacato Anief si distingue ancora una volta per la sua tenacia e vittorie significative. Nei primi sei mesi del 2025, ha ottenuto quasi 10 milioni di euro in risarcimenti per docenti e personale ATA, grazie a oltre 3.800 sentenze favorevoli. Questa cifra testimonia il successo delle battaglie legali a tutela dei lavoratori della scuola. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante conquista.

Il sindacato Anief ha ottenuto quasi 10 milioni di euro in risarcimenti per il personale scolastico nei primi sei mesi del 2025. Questo risultato è frutto di oltre 3.800 sentenze favorevoli, confermando un trend di vittorie legali a tutela dei lavoratori della scuola. I dati sui ricorsi e sulle cause delle vertenze legali Nei primi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

