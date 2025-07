Premier Cina ferma nel difendere propri diritti equita’ internazionale tra pressioni tariffarie USA

In un momento di crescente tensione commerciale, la Cina si distingue per la sua ferma posizione di difesa dei diritti e dei principi internazionali, nonostante le pressioni tariffarie degli Stati Uniti. Il primo ministro Li Qiang, durante il vertice a Rio de Janeiro, ha ribadito l’impegno del paese verso l’equità e la giustizia nel commercio globale. Questa decisione segna un passo importante nella sfida tra superpotenze e nelle dinamiche dell’economia mondiale.

Di fronte alle pressioni tariffarie degli Stati Uniti, la Cina rimane ferma nel difendere i propri diritti e interessi e nel sostenere l'equita' e la giustizia internazionali, ha dichiarato ieri il primo ministro cinese Li Qiang a Rio de Janeiro. Li ha formulato queste osservazioni durante l'incontro con la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala, a margine della 17ma edizione del BRICS Summit.

