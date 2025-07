Gaza riprendono i negoziati in Qatar

Le speranze di una svolta nella crisi di Gaza si riaccendono con la ripresa dei negoziati a Doha, in Qatar. Mentre le parti lavorano intensamente per trovare un'intesa di pace, si respira ottimismo e un passo decisivo sembra ormai vicino. La strada verso un cessate il fuoco potrebbe essere più breve di quanto si pensi, ma restano ancora alcuni ostacoli da superare prima di raggiungere un accordo duraturo.

10.18 I negoziati indiretti sono ripresi a Doha, Qatar, dove a breve è atteso anche l'inviato speciale americano per il Medio Oriente Steve Witkoff. Ad annunciare la ripresa del tavolo, una fonte palestinese vicina alla delegazione. Intanto, un alto funzionario politico israeliano ha detto ai giornalisti che l'80-90% dell'accordo per il cessate il fuoco con Hamas è già stato concordato, ma che i negoziati potrebbero richiedere qualche giorno in più. Lo riportano media regionali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

