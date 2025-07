Hjulmand Juve Comolli non molla la presa per il danese | lo Sporting spara altissimo sono tre le alternative possibili nel reparto

Il mercato della Juventus si infiamma con la continua pressione di Comolli sul talento danese Morten Hjulmand, obiettivo strategico dei bianconeri. Lo Sporting CP alza le proprie richieste, complicando l’affare, ma tra tre alternative emerge una strada concreta per rinforzare il centrocampo. La Juve resta vigile e pronta a cogliere la migliore opportunità: l’estate promette sorprese, e il futuro di Hjulmand potrebbe riservare colpi di scena decisivi.

Hjulmand Juve, Comolli non molla la presa per il danese: lo Sporting CP spara altissimo, sono tre le alternative possibili al centrocampista danese. La Juve continua a valutare diverse opzioni per rinforzare il centrocampo, e uno dei nomi più ricorrenti nella lista è quello di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting CP. Come riportato da Tuttosport, Hjulmand è visto come un potenziale innesto di qualità per la Juve, ma il prezzo richiesto dal Sporting è tutt'altro che accessibile. Il club portoghese chiede circa 40 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che rende l'operazione difficile da portare a termine, soprattutto considerando le attuali disponibilità economiche della Juve.

Hjulmand Juve, possibile ritorno di fiamma per il danese: i bianconeri lo seguono dai tempi di Lecce, oggi può lasciare lo Sporting per questa cifra - La Juventus non perde di vista Morten Hjulmand, centrocampista danese che ha già lasciato il segno con il Lecce prima di approdare allo Sporting Lisbona.

