Fiorentina ancora due colpi prima del raduno | Bernabé e Sebastiano Esposito gli obiettivi

La Fiorentina punta a rafforzare ulteriormente la sua squadra con due nuovi colpi prima del raduno ufficiale del 14 luglio. Dopo aver messo a segno gli acquisti di Viti, Fazzini e Dzeko, ora le attenzioni si concentrano su Bernabé e Sebastiano Esposito, giovani promesse pronte a fare la differenza. La dirigenza viola lavora senza sosta per sorprendere i tifosi e rafforzare il progetto di Stefano Pioli, rendendo la rosa competitiva e affascinante.

