alessandro cattelan passa a mediaset

Alessandro Cattelan, maestra nel reinventarsi e resistere alle avversità, si prepara a un nuovo capitolo in Mediaset. Tra le stelle più brillanti dei palinsesti, il suo arrivo segna una strategia audace per la stagione 2025/2026. Con la sua versatilità e carisma, Cattelan potrebbe conquistare anche nuove vette, consolidando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama televisivo italiano. La sua presenza promette di rivoluzionare il panorama televisivo e affascinare il pubblico come mai prima d’ora.

C’è poco da fare: cade sempre in piedi. Alessandro Cattelan, tra i trombati dei Palinsesti Rai, rientra nella campagna acquisti che Mediaset ha lanciato per la stagione 20252026. Alessandro Cattelan, attualmente nella giuria di Italia’s Got Talent, potrebbe essere impegnato anche in slot inediti per il conduttore oltre al l ate night che, comunque, non dovrebbe mancare. La nuova linea editoriale del Biscione, infatti, pare preveda un ritorno al presidio della seconda serata, ormai inglobata da interminabili prime time. Cattelan ha testato Password, show di Jimmy Fallon. Davide Maggio può anticiparvi, ad esempio, che il conduttore ha recentemente testato Password, storico programma americano passato da qualche anno nelle mani di Jimmy Fallon che lo ha riadattato per NBC con un buon successo di pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it