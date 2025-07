Giugliano ore d’ansia per Antonio Esposito | si cerca padre di famiglia sparito da giorni

Le tensioni crescono a Giugliano mentre si intensificano le ricerche di Antonio Esposito, un giovane padre scomparso da giorni. La sua sparizione ha scosso la comunità e mobilitato forze dell’ordine nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. La vicenda solleva interrogativi e preoccupazioni profonde, lasciando tutti con il fiato sospeso: dove si trovi Antonio e cosa sia successo realmente? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Sono ore d'ansia a Giugliano per Antonio Esposito, 30 anni, giovane padre di famiglia sparito dal weekend. Sarebbe lui l'uomo che i carabinieri della Compagnia di Giugliano stavano cercando ieri in un canneto di Lago Patria, sulla fascia costiera.

