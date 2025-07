Mondiale stasera Fluminense-Chelsea | se vincono i Blues la finale sarà tutta europea

La squadra di Maresca affronta l'ultima compagine non europea rimasta nel torneo. Calcio d'inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale, stasera Fluminense-Chelsea: se vincono i Blues la finale sarà tutta europea

In questa notizia si parla di: europea - mondiale - stasera - fluminense

Il Borussia è l’ultima europea ad accedere ai quarti del Mondiale - Il Borussia Dortmund si conferma l’ultima squadra europea a conquistare un posto nei quarti del Mondiale per Club, regalando agli appassionati una sfida emozionante.

#Calcio #MondialePerClub L’#Inter eliminata dal #Fluminense resta ancora nel tunnel. Stasera tocca alla #Juve: sfida stellare al #RealMadrid. Il punto di... Vai su Facebook

Mondiale, stasera Fluminense-Chelsea: se vincono i Blues la finale sarà tutta europea; Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Fluminense diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5; Stasera Fluminense-Al Hilal.

Mediaset e DAZN: in chiaro le semifinali Fluminense-Chelsea e PSG-Real Madrid del Mondiale per Club - Mediaset e DAZN da stasera trasmettono in chiaro le semifinali Fluminense- Scrive igizmo.it

Mondiale per club: che gaffe di Maresca prima di Chelsea-Fluminense. Renato spavaldo - La vigilia della prima semifinale del Mondiale tra Chelsea e Fluminense è stata caratterizzata dalla clamorosa gaffe di Maresca in conferenza. Segnala sport.virgilio.it