Sciopero Trenitalia e Trenord disagi e ritardi da Roma a Napoli

Lo sciopero nazionale dei trasporti, iniziato alle 21 di lunedì 7 luglio e in corso fino alle 18 di martedì 8 luglio 2025, sta causando notevoli disagi sui collegamenti tra Roma e Napoli. Ritardi, cancellazioni e variazioni sono all’ordine del giorno, rendendo indispensabile consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare al meglio il proprio viaggio. Restate informati per affrontare con sicurezza questa giornata di mobilitazione.

Alle ore 21 di lunedì 7 luglio è iniziato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durerà fino alle ore 18 di oggi, martedì 8 luglio 2025. I treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e a questo link. Per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Disagi a Roma Termini, con ritardi sia di Italo che di Trenitalia (dai 10 fino ai 120 minuti). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero Trenitalia e Trenord, disagi e ritardi da Roma a Napoli

Trenitalia informa che dalle ore 21:00 di lunedì 07/07 alle ore 18:00 di martedì 08/07, a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, i collegamenti ferroviari da e per l'aeroporto di Fiumicino potrebbero sub

Sciopero dei treni al via oggi 7 luglio, alle 21, con uno stop che si concluderà alle 18 di domani, martedì 8 luglio 2025. La protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia, Trenord e di altre aziende del trasporto ferroviario, con il rischio di cancellazioni di treni, va

