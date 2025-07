Netanyahu da Trump dopo 21 mesi di guerra Il punto con Dentice

Dopo 21 mesi di conflitto, Netanyahu si confronta con una proposta decisiva: una tregua di sessanta giorni, sostenuta da Trump e ora sul tavolo a Washington. Il primo ministro israeliano, Isaac Herzog, spinge per questa soluzione mentre Netanyahu affronta una serie di incontri chiave. La questione di come e se accettare potrebbe cambiare le sorti della regione, e il mondo osserva con attenzione…

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, vuole che il primo ministro Benjamin Netanyahu firmi la tregua di sessanta giorni nella guerra con Hamas che il leader americano Donald Trump mette sulla Resolute Desk dello Studio Ovale. Sarà questo progetto tattico ad attendere il capo del governo israeliano a Washington, dove in questi tre giorni ha in programma una serie intensa di incontri: prima il segretario di Stato Marco Rubio, poi il negotiator-in-Chief Steve Witkoff, poi il faccia a faccia con Trump e la successiva cena di gala; il giorno dopo ci sarà la riunione con il vicepresidente JD Vance, e quello dopo ancora con il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e infine un grande ricevimento che la comunità ebraica statunitense ha organizzato insieme agli evangelici — constituency molto connessa al presidente e la cui visione biblica trova in Israele assoluta centralità .

