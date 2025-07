Marcia indietro di Trump | gli Stati Uniti invieranno più armi all’Ucraina

Dopo una pausa, Donald Trump torna a sostenere l'invio di armi all'Ucraina, affermando che gli Stati Uniti devono garantire alla nazione difese efficaci contro le aggressioni. Questa marcia indietro rappresenta una svolta significativa, segnando per la prima volta da quando è rientrato alla Casa Bianca un'apertura concreta sul fronte del supporto militare. La questione si fa sempre più intricata, lasciando presagire recenti sviluppi e nuove sfide diplomatiche.

Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti invieranno all’ Ucraina ulteriori armi, perlopiù difensive. «Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Sono stati colpiti duramente in questo momento», ha detto ai giornalisti il presidente Usa, a margine dell’incontro con Benjamin Netanyahu. Si tratta della prima apertura concreta del tycoon sul fronte del sostegno militare a Kyiv da quando è tornato alla Casa Bianca: appena una settimana fa il Pentagono aveva annunciato che avrebbe ritardato le spedizioni di missili Patriot, artiglieria a guida precisa e altre munizioni. Parlando con la stampa, Trump ha inoltre affermato non essere «felice» per le recenti mosse di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lettera43.it