I Brics senza Xi e Putin spingono sul Sud globale ma c’è un problema | gli Usa

L'assenza di Xi Jinping e Vladimir Putin ai recenti vertici BRICS solleva nuove questioni sulla coesione del gruppo e sui suoi obiettivi nel Sud globale. Con la partecipazione di altri membri senza i leader storici, il panorama si ridisegna, accentuando le tensioni con gli Stati Uniti. Ma cosa significa questa assenza strategica per il futuro geopolitico? La risposta si annuncia ricca di implicazioni per l’equilibrio mondiale.

Negli ultimi 12 anni aveva partecipato a tutti i vertici Brics. In Brasile, per la prima volta in assoluto, Xi Jinping non era presente al summit organizzato dall'amico Luiz Inacio Lula da Silva. Il motivo? Non meglio specificati impegni sovrapposti del presidente cinese. Al suo posto c'era il primo ministro Li Qiang a guidare la delegazione di Pechino. Forfait anche da parte dell'altro peso massimo del gruppo, Vladimir Putin, sul quale pende però un mandato di arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra. Il capo del Cremlino, come accaduto nel 2024 in Sudafrica, dovrebbe aver rinunciato alla trasferta istituzionale per evitare imbarazzi ai padroni di casa, visto che il Brasile è firmatario dello Statuto di Roma che impone l'obbligo di arresto nei confronti dei ricercati dalla suddetta Corte.