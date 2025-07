Blackrock meglio bond europei dei Treasury Italia in testa

BlackRock punta con decisione sui bond europei, preferendo i titoli di Stato dell'Italia e della Spagna rispetto ai Treasury americani. I rendimenti più allettanti e le prospettive di inflazione in Europa spingono gli investitori a guardare oltre l’Atlantico, dove la Federal Reserve potrebbe mantenere una politica monetaria restrittiva. Questa tendenza indica un cambiamento significativo nel panorama degli investimenti obbligazionari, che potrebbe influenzare le scelte di portafoglio nei prossimi mesi.

Blackrock preferisce i titoli di Stato del Vecchio Continente ai Treasury americani e tra i bond europei mette Italia e Spagna in cima alle sue preferenze. "I rendimenti sono più interessanti in Europa che negli Stati Uniti" dove "un'inflazione resistente impedirà alla Federal Reserve di effettuare tagli significativi" anche se i rendimenti dei Treasury a lungo termine "potrebbero temporaneamente scendere, poiché i mercati scontano i tagli dei tassi in un contesto di mutevoli scenari", si legge nel commento settimanale di Blackrock investment instituite. Negli Usa inoltre "gli elevati deficit fiscali potrebbero indurre gli investitori a cercare un premio a termine maggiore, ovvero una compensazione per il rischio di detenere debito statunitense a lungo termine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blackrock, meglio bond europei dei Treasury, Italia in testa

In questa notizia si parla di: blackrock - treasury - bond - europei

Blackrock, meglio bond europei dei Treasury, Italia in testa; Obbligazioni europee: BlackRock vede capitali in arrivo dagli Usa; Acquistare obbligazioni in Europa è fenomenale: Rick Rieder di BlackRock.

Blackrock, meglio bond europei dei Treasury, Italia in testa - Blackrock preferisce i titoli di Stato del Vecchio Continente ai Treasury americani e tra i bond europei mette Italia e Spagna in cima alle sue preferenze. Lo riporta msn.com

BlackRock: donne e giovani guidano crescita investitori, 45% italiani sceglie bond - MSN - com – In Europa la crescita degli investitori è guidata da donne, Generazione Z e Millennials, con un incremento significativo del 13% rispetto all'anno precedente tra i giovani di 25 ... Da msn.com