Emiliano escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi

Michele Emiliano ribadisce con fermezza: "Lo escludo categoricamente" un’intesa imminente sull’Ilva. Al suo arrivo al ministero delle Imprese, il presidente della Puglia sottolinea come la trattativa inizi "da zero", evidenziando le sfide e le posizioni ferme delle parti coinvolte. In un contesto di grande attesa, ciò che emerge è la determinazione a trovare una soluzione duratura, ma senza compromessi affrettati. La strada verso un accordo richiederà tempo e confronto approfondito, ecco perché...

"Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull' ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali. "Oggi comincia una trattativa sostanzialmente da zero", sottolinea Emiliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi

