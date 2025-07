Trump incontra Netanyahu per parlare di Gaza

In un momento di tensione globale, Donald Trump e Benjamin Netanyahu si sono riuniti alla Casa Bianca per discutere del conflitto a Gaza. La loro conversazione, segnata dall’impegno di Trump a cercare una soluzione pacifica, apre nuove prospettive per una regione in crisi. Scopri come questa storica riunione potrebbe influenzare il futuro della pace in Medio Oriente. Leggi tutto.

Donald Trump, che si dichiara impegnato nel porre fine alla guerra a Gaza, ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a cena alla casa bianca il 7 luglio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump incontra Netanyahu per parlare di Gaza

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu - gaza - incontra

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Rinvio dei dazi mentre partono le lettere del presidente americano , l’Europa cerca un accordo , #trump incontra #Netanyahu e cerca accordo per il cessate il fuoco a #Gaza questa è @24Mattino io sono @simonespetia e possiamo iniziare Vai su X

Netanyahu incontra Trump per la terza volta: “Accordo Commerciale” e Gaza al centro dei colloqui https://www.ilmetropolitano.it/2025/07/01/netanyahu-incontra-trump-per-la-terza-volta-accordo-commerciale-e-gaza-al-centro-dei-colloqui/ #ilmetropolitano Vai su Facebook

Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Migranti afghani espulsi in massa dall'Iran, quasi 800.000 da marzo; Trump incontra Netanyahu per parlare di Gaza; Netanyahu: Ho candidato Trump al Nobel per la pace | Katz: Rafah sarà città umanitaria con 600mila palestinesi.

Casa Bianca, incontro Trump-Netanyahu su Gaza e Iran - Trump e Netanyahu si sono incontrati alla Casa Bianca per rilanciare i negoziati su Gaza, Iran e sfollati palestinesi. Come scrive tg24.sky.it

Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca: «L’ho candidato al Nobel per la pace» - Durante una cena alla Casa Bianca, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver candidato Donald Trump al Premio Nobel per la pace, consegnandogli una lettera indirizzata al comitato norv ... msn.com scrive